Zaskakująca deklaracja Rooneya. Powiedział gdzie chce pracować

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Wayne Rooney

Rooney został zwolniony z Birmingham City

Anglik chce jednak wrócić do zawodu

Marzy mu się praca w swoim dawnym klubie

Rooney chce poprowadzić Manchester United

Legenda Manchesteru United trenowała drugoligowe Birmingham City od października 2023 roku. W tym czasie prowadził zespół w 15 meczach. Wygrał dwa z nich, cztery zremisował, a aż dziewięć przegrał. Takie wyniki przelały czarę goryczy i włodarze zdecydowali się zwolnić byłego reprezentanta Anglii.

Nie zniechęca to jednak Wayne’a Rooneya, który chciałby wrócić do zawodu. – Zdecydowanie będę chciał jeszcze być szkoleniowcem – powiedział w wywiadzie dla BBC One.

Rooney zaskoczył mimo wszystko mówiąc o swoich ambitnych planach na przyszłość. – Moim celem jest to, by ostatecznie dostać do Premier League. Marzę o pracy w Manchesterze United lub Evertonie. Wiem jednak, że to proces i nie dostanę takiej posady z dnia na dzień – dodał.

W ostatnim czasie Anglika łączono z przenosinami do Arabii Saudyjskiej.