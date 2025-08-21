Aston Villa nie zamierza rozstawać się ze swoją gwiazdą - Morgan Rogers nie odejdzie z Villa Park. Dlatego klub z Birmingham ustanowił zaporową cenę za sześciokrotnego reprezentanta Anglii.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Aston Villa - Newcastle

Aston Villa odstrasza chętnych

Tottenham, wobec kontuzji Jamesa Maddisona, pilnie poszukuje ofensywnego pomocnika. Jednym z piłkarzy, których transfer rozważają Spurs, jest Morgan Rogers. Notowania 23-latka wzrosły jeszcze bardziej po tym, jak okazało się, że Arsenal porozumiał się z Crystal Palace ws. pozyskania Eberechiego Eze. Zawodnik Orłów także był przymierzany do ekipy Thomasa Franka.

Czy zwycięzcy Ligi Europy zintensyfikują swoje działania w kwestii ruchu z udziałem Rogersa? Aston Villa nie jest chętna sprzedawać Anglika, który w listopadzie poprzedniego roku przedłużył kontrakt aż do 30 czerwca 2030 roku. Chociaż portal Transfermarkt wycenia go na 55 milionów euro, to The Villans nie zamierzają rozpoczynać rozmów od kwoty niższej niż 80 milionów funtów, a więc nieco ponad 92 miliony euro.

To właściwie wyklucza transfer Rogersa, który doskonale czuje się na Villa Park. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie aż 54 spotkania, w których strzelił 14 goli i zanotował 16 asyst. Jego dorobek w Premier League to 37 meczów, 8 bramek i 11 ostatnich podań.

Aston Villa w zimie 2024 roku sprowadziła go z Middlesbrough za 9,4 miliona euro. Od tej pory jego wartość wzrosła, przynajmniej według klubu, blisko dziesięciokrotnie.