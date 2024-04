PA Images / Alamy Na zdjęciu: Everton - Liverpool

Premier League. Arne Slot jest “zbyt mały” na Liverpool?

Środowe derby Merseyside zakończyły się niespodziewanym wynikiem. Everton pokonał Liverpool i znacznie utrudnił The Reds walkę o mistrzostwo Anglii. Jurgen Klopp swój ostatni sezon na Anfield Road zamknie na podium. Jednak bez wątpienia nie będzie to zadowalający fanów wynik. Niemiec pożegna się z Premier League po dziewięciu latach i z jednym ligowy tytułem w dorobku.

Kto zastąpi Kloppa? W gronie kandydatów wymienia się przede wszystkim Rubena Amorima i Are Slota. Nazwisko Holendra w spekulacjach pojawiło się wczoraj. Chociaż opiekun Feyenoordu wydaje się odpowiednią osobą do pracy na Anfield, eksperci zauważają, że zamiana Eredivisie na Premier League może okazać się krokiem, z którym nie każdy musi sobie poradzić.

– Przejście z Feyenoordu do Liverpoolu to ogromny skok. Myślę, że to, z kim rozmawiają The Reds, pokazuje brak klasowych trenerów. Początkowo mówiło się o Xabim Alonso – to dopiero jego pierwszy pełny sezon w roli menedżera – potem mówiło się o Rubenie Amorimie ze Sportingu, który ma dopiero 39 lat. Teraz faworytem jest Arne Slot – stwierdził Jamie Carragher w rozmowie ze Sky Sports.

Czy Arne Slot poradzi sobie w tak trudnym otoczeniu, jakim jest Premier League? Holenderski stoczniowiec z pewnością doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak w Angli sprawuje się jego rodak, Erik ten Hag.

