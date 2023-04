Źródło: The Sun

Źródło: The Sun

Sporym osłabieniem Arsenalu w ostatnich spotkaniach była nieobecność kontuzjowanego Williama Saliby. Wygląda na to, że środkowy obrońca nie zagra także z Liverpoolem w przyszły weekend. Jego miejsce ponownie zająć ma Rob Holding.

PressFocus Na zdjęciu: William Saliba

William Saliba pauzuje z powodu kontuzji pleców

Środkowy obrońca opuścił dwa ostatnie spotkania Arsenalu

Francuzowi raczej nie uda się uporać z urazem przed meczem z Liverpoolem

Kanonierzy osłabieni, Saliba wciąż ma problem z plecami

William Saliba musiał przedwcześnie opuścić boisko w rewanżowym meczu Arsenalu ze Sportingiem Lizbona w Lidze Europy. Nie dość, że Kanonierzy odpadli z europejskich rozgrywek już na etapie 1/8 finału, to jeszcze francuski stoper nabawił się kontuzji.

Lider defensywny The Gunners zmaga się z urazem pleców, przez co opuścił już dwa spotkania w Premier League – z Crystal Palace (4:1) oraz Leeds United (4:1), a także nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji Francji, która mierzyła się w eliminacjach do EURO 2024.

Według “The Sun”, William Saliba nie zagra w niedzielnym starciu Arsenalu z Liverpoolem w ramach 30. kolejki angielskiej ekstraklasy. Środkowy obrońca wciąż nie może trenować z powodu kontuzji. Jego miejsce w jedenastce Kanonierów ponownie zająć ma Rob Holding.