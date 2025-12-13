Liverpool triumfuje, Salah z asystą
Mohamed Salah został odsunięty od drużyny przed rywalizacją z Interem w Lidze Mistrzów. Wymuszona „przerwa” reprezentanta Egiptu trwała tylko jeden mecz. Największa gwiazda The Reds pojawiła się w kadrze na spotkanie z Brightonem w Premier League. Liverpool liczył na zwycięstwo po dwóch zremisowanych pojedynkach.
Już w 1. minucie zmagań na Anfield Road Hugo Ekitike skorzystał z dogrania Joe Gomeza i popisał się znakomitym uderzeniem pod poprzeczkę. Bart Verbruggen nie miał większych szans na skuteczną interwencję. A już 25 minut później na murawie pojawił się Salah, który zmienił kontuzjowanego Gomeza.
Egipcjanin wrócił do gry i w 60. minucie zaliczył asystę przy drugim golu dla gospodarzy. 33-latek świetnie dośrodkował z narożnika boiska, a Ekitike zamknął tę wrzutkę bezbłędną główka. Francuz cieszył się z dubletu i siódmego trafienia w tym sezonie Premier League.
Liverpool wygrał 2:0 i po 16 spotkaniach ma na koncie 26 punktów. The Reds aktualnie plasują się na 6. lokacie w ligowej tabeli. Wszystko wskazuje na to, że Arne Slot może odetchnąć z ulgą.