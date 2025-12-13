Liverpool wraca na zwycięską ścieżkę w Premier League. The Reds pokonali Brighton, a w kadrze na to spotkanie znalazł się Mohamed Salah. Egipcjanin miał udział w wygranej, ale bohaterem tego meczu był Hugo Ekitike.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah (Liverpool - Brighton and Hove Albion)

Liverpool triumfuje, Salah z asystą

Mohamed Salah został odsunięty od drużyny przed rywalizacją z Interem w Lidze Mistrzów. Wymuszona „przerwa” reprezentanta Egiptu trwała tylko jeden mecz. Największa gwiazda The Reds pojawiła się w kadrze na spotkanie z Brightonem w Premier League. Liverpool liczył na zwycięstwo po dwóch zremisowanych pojedynkach.

Już w 1. minucie zmagań na Anfield Road Hugo Ekitike skorzystał z dogrania Joe Gomeza i popisał się znakomitym uderzeniem pod poprzeczkę. Bart Verbruggen nie miał większych szans na skuteczną interwencję. A już 25 minut później na murawie pojawił się Salah, który zmienił kontuzjowanego Gomeza.

Egipcjanin wrócił do gry i w 60. minucie zaliczył asystę przy drugim golu dla gospodarzy. 33-latek świetnie dośrodkował z narożnika boiska, a Ekitike zamknął tę wrzutkę bezbłędną główka. Francuz cieszył się z dubletu i siódmego trafienia w tym sezonie Premier League.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐇𝐔𝐆𝐎 𝐄𝐊𝐈𝐓𝐈𝐊𝐄! ⚽⚽ Asysta wracającego do składu Liverpoolu Mohameda Salaha! 🅰️ pic.twitter.com/6R0xbs007K — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 13, 2025

Liverpool wygrał 2:0 i po 16 spotkaniach ma na koncie 26 punktów. The Reds aktualnie plasują się na 6. lokacie w ligowej tabeli. Wszystko wskazuje na to, że Arne Slot może odetchnąć z ulgą.