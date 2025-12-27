Ważny moment dla Wirtza! Po raz pierwszy w barwach Liverpoolu [WIDEO]

Florian Wirtz latem trafił do Liverpoolu, a jego początki na Anfield są bardzo trudne. Mecz z Wolverhampton może okazać się przełomowy. Po raz pierwszy trafił do siatki.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Wirtz wreszcie się przełamał

Florian Wirtz przez lata był uważany za jeden z największych talentów świata. Jego sytuację monitorowały europejskie potęgi, a tego lata zdecydował się na transfer do Liverpoolu. Bayer Leverkusen na jego sprzedaży zarobił aż 125 milionów euro, grubo tym samym przebijając dotychczasowy rekord Kaia Havertza.

Reprezentant Niemiec przeniósł się na Anfield z presją ogromnych oczekiwań ze strony kibiców, a także działaczy klubu. Jego początki okazały się natomiast zaskakująco trudne. Miał spory problem, aby odnaleźć się w ekipie Arne Slota, a jego gra pozostawiała wiele do życzenia. Media złośliwie wyliczały mu nawet kolejne mecze bez zdobytej bramki czy zaliczonej asysty.

Wirtz w pewnym momencie trafił nawet na ławkę rezerwowych i miał problem z wywalczeniem miejsca w składzie. Od kilku tygodni wszystko zaczyna jednak zmierzać w dobrym kierunku. Pomocnik zaliczył asystę w starciu z Tottenhamem, a przeciwko Wolverhampton zdobył swoją debiutancką bramkę.

W 42. minucie indywidualną akcję przeprowadził Hugo Ekitike, dopatrzył dobrze ustawionego Wirtza i do niego zagrał, a ten wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Było to trafienie na 2-0 w sobotniej rywalizacji w Premier League.

𝐅𝐋𝐎𝐑𝐈𝐀𝐍 𝐖𝐈𝐑𝐓𝐙 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐃𝐎 𝐒𝐈𝐀𝐓𝐊𝐈! ⚽👏 Do przerwy Liverpool prowadzi 2:0 z Wolverhampton!



📺 Oglądaj: https://t.co/9iruEUgelR pic.twitter.com/W6nbVmKFuf — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 27, 2025

Pierwszą bramkę Wirtz zdobył w dopiero swoim 23. spotkaniu dla Liverpoolu. Dołożył do tego również sześć asyst.