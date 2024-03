Lindelof chwali perełkę Man Utd. “Nie dziwią mnie zachwyty”

IMAGO / Mark Cosgrove / News Images Na zdjęciu: Victor Lindelof

Victor Lindelof udzielił wywiadu klubowej telewizji MUTV

Szwed został poproszony o wyrażenie opinii nt. Kobbiego Mainoo

Defensor w ciepłych słowach wypowiedział się o młodszym koledze

Victor Lindelof zachwycony Kobbiem Mainoo

Victor Lindelof ostatnio jest zmuszony grać na nie swojej pozycji. Szwed jednak imponuje swoimi występami na lewej stronie defensywy. Po ostatnim spotkaniu Manchesteru United z Evertonem 29-latek udzielił wywiadu oficjalnej klubowej telewizji MUTV.

Reprezentant Szwecji został poproszony przez dziennikarzy o wyrażenie opinii na temat Kobbiego Mainoo. Defensor “Czerwonych Diabłów” nie ukrywał, że jest pod wrażeniem 18-latka. Z jego ust padły ciepłe słowa w kierunku młodszego kolegi.

– Kobbie to fantastyczny zawodnik, bardzo bystry jak na swój wiek. Ma odpowiednią mentalność. Wydaję mi się, że najlepsze co może teraz zrobić, to po prostu być cierpliwym. W międzyczasie musi podpatrywać starszych kolegów i doskonalić swoje umiejętności, a zarazem być sobą na boisku. To bardzo ważne i myślę, że dlatego osiągnął taki poziom w tak młodym wieku – powiedział Lindelof cytowany przez serwis “DevilPage”.

– Jest oczywiście na wczesnym etapie rozwoju, ale jeśli będzie robił postępy w takim tempie, to może zostać gwiazdą światowego formatu. Nie dziwią mnie zachwyty kibiców. W każdym meczu, jaki rozegrał, spisał się bardzo dobrze. Jest bardzo dojrzały, niesamowicie szybko podejmuje boiskowe decyzje. Jest inteligentny i wykazuje duże boiskowe doświadczenie – dodał Szwed.

