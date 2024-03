Imago / Conor Molloy Na zdjęciu: Raphael Varane

Raphael Varane zgodził się na obniżkę zarobków

Francuz chce otrzymać w zamian dwu bądź trzyletnią umowę

Obrońca ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu

Varane poszedł Man United na rękę, niższa pensja z dłuższą umową

Raphael Varane od kilku miesięcy był tematem dyskusji odnośnie przyszłości obrońcy na Old Trafford. Francuz ma ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do końca bieżącego sezonu. Choć klub ma możliwość automatycznego przedłużenia umowy, to nie chce decydować się na taki ruch ze względu na dużą tygodniówkę zawodnika.

Jak poinformował portal TodoFichajes.com przyszłość Varane’a zdaje się być już jasna. Reprezentant Francji zgodził się na obniżkę wynagrodzenia w zamian za kontrakt na dwa lub trzy następne lata. Wychodzi więc na to, że plotki dotyczące transferu obrońcy do Saudi Pro League nie potwierdzą się, a Varane będzie kontynuował swoją karierę w Manchesterze United.

30-letni obrońca trafił do Czerwonych Diabłów z Realu Madryt za 40 milionów euro. Od momentu dołączenia do zespołu w 2021 roku zagrał 91 meczach, w których strzelił 2 bramki.