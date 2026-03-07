Trener Chelsea zachwycony napastnikiem. „Poziom Mbappe i Haalanda”

Joao Pedro ma świetne tygodnie, a w poprzedniej ligowej kolejce ustrzelił hattricka przeciwko Aston Villi. Liam Rosenior uważa, że gwiazdor Chelsea to jeden z najlepszych napastników świata.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Joao Pedro i Liam Rosenior

Chelsea ma napastnika klasy światowej. Poziom najlepszych

Chelsea nie poddaje się w walce o czołowe lokaty i awans do Ligi Mistrzów. W minionej kolejce rozbiła Aston Villę, czyli bezpośredniego konkurenta do TOP4 Premier League. Znakomity występ zanotował Joao Pedro, który ustrzelił hattricka i przesądził o losach rywalizacji.

Dla Brazylijczyka ostatnie tygodnie są bardzo udane. Strzela jak na zawołanie, a do tego notuje asysty. Liam Rosenior uczynił z niego lidera formacji ofensywnej, bowiem ten przyćmił nawet Cole’a Palmera.

Pedro wzniósł się na wyżyny i ciągnie Chelsea na swych barkach. W sumie ma na koncie 17 bramek oraz 9 asyst. Trener The Blues uważa, że obecnie prezentuje poziom najlepszych napastników świata, w tym Kyliana Mbappe czy Erlinga Haalanda.

– Nie zamieniłbym w tym momencie Joao na jakiekolwiek innego napastnika. Udowodnił, że to zawodnik klasy światowej. Jest na tym samym poziomie, co Kane, Mbappe czy Haaland – przyznał szkoleniowiec Chelsea, doceniając świetną grę swojego podopiecznego.

Pedro długo się rozkręcał, ale wreszcie na Stamford Bridge mają z niego wielką pociechę. Latem 2025 roku Chelsea płaciła za niego Brighton ponad 60 milionów euro. Jego obecna dyspozycja w zasadzie przesądza o udziale w tegorocznych mistrzostwach świata.