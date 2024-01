To byłby hit. Tuchel znów chciałby pracować w Premier League?

fot. Imago/Sven Simon Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel nie wyklucza zmiany miejsca pracy w niedalekiej przyszłości

Bayern Monachium pod jego wodzą spisuje się rozczarowująco

Dla Niemca atrakcyjna byłaby możliwość prowadzenia Manchesteru United

Tuchel widzi przyszłość poza Bayernem

Bayern Monachium będzie mieć spore trudności, aby obronić w tym sezonie tytuł mistrzowski. Bawarczykom wyrósł bardzo poważny rywal do trofeum, jakim jest Bayer Leverkusen, prowadzący w ligowej tabeli z kilkoma punktami przewagi. Thomas Tuchel znajduje się pod ostrzałem krytyki zarówno ze strony mediów, jak i kibiców. Pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy decyzja o zwolnieniu Juliana Nagelsmanna i zastąpieniu go Tuchelem była właściwa.

Nie brakuje również spekulacji dotyczących jego potencjalnego konfliktu z drużyną. Choć na ten moment o zwolnieniu nie ma mowy, Tuchel może nie dotrwać do końca sezonu. Wiele będzie zależało od ewentualnej poprawy wyników.

Tuchel niedawno przyznał, że za czasów pracy w Anglii czuł się bardziej doceniany. To pod jego wodzą Chelsea dość nieoczekiwanie zdobyła Ligę Mistrzów. W kolejnym sezonie zespół nie punktował jednak na wymaganym poziomie, dlatego pożegnał się z niemieckim szkoleniowcem.

“Bild” przewiduje, że Tuchel byłby zainteresowany powrotem do Premier League w przyszłości. Latem może dojść do zmiany na ławce trenerskiej Manchesteru United. Złe wyniki sprawiają, że Erik ten Hag nie może być pewny swojej przyszłości. Dla Tuchela Old Trafford byłoby bardzo atrakcyjnym kierunkiem.

