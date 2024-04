Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Thiago Motta przykuł zainteresowanie Manchesteru United

Włoch ma ważny kontrakt z Bolonią tylko do końca sezonu

41-letni trener znajduje się również w kręgu zainteresowań Liverpoolu, Barcelony oraz Bayernu

Thiago Motta na celowniku Manchesteru United

Manchester United jest coraz bliżej podjęcia decyzji o zwolnieniu Erika ten Haga po zakończeniu obecnego sezonu. Po porażce 3:4 z Chelsea w ostatnich minutach meczu rozgoryczenie w obozie Czerwonych Diabłów wzrosło jeszcze bardziej. Dziennikarz Alfredo Pedulla poinformował, że ewentualnym następcą Holendra może zostać Thiago Motta.

Póki co Manchester United nie chce podejmować wiążących decyzji, ale wraz z upływem czasu sytuacja na Old Trafford powinna się wyjaśnić. Jeśli Czerwone Diabły nie awansują do Ligi Mistrzów, to holenderski szkoleniowiec może pożegnać się z pracą. Z całą pewnością nowy współwłaściciel klubu będzie bacznie monitorował sytuacje Thiago Motty.

41-letni Włoch znalazł uznanie w oczach wielu topowych europejskich marek. Nadspodziewanie dobre wyniki Bolonii w bieżącym sezonie przykuły wzrok takich klubów jak FC Barcelona, Bayern Monachium czy Liverpool.