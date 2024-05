Erik ten Hag nie krył frustracji po przegranej Manchesteru United z Arsenalem 0:1 w niedzielę na Old Trafford. Klub pobił niechlubny rekord, doznając 14. porażki w Premier League w tym sezonie, co stawia zespół na drodze do najgorszego miejsca w tabeli od ponad 30 lat na koniec sezonu.

Trudna sytuacja Manchesteru United w Premier League

Manchester United aktualnie zajmują ósme miejsce w tabeli, co nie zapewnia kwalifikacji do europejskich pucharów w przyszłym sezonie, chyba że zdobędą Puchar Anglii. Gol Leandro Trossarda w pierwszej połowie starcia z Arsenalem zadecydował o końcowym rozstrzygnięciu niedzielnego hitu Premier League. Zespół Erika ten Haga pozostały jeszcze tylko dwa mecze ligowe przed finałem Pucharu Anglii przeciwko Manchesterowi City, który odbędzie się 25 maja. Rywalami Czerwonych Diabłów w dwóch ostatnich kolejkach będą Newcastle i Brighton.

Ten Hag wyraził swoje niezadowolenie, gdy został zapytany o hipotetyczne scenariusze dotyczące sytuacji jego drużyny po niedzielnej porażce. Holender odpowiedział na to pytanie z dużą irytacją. – To jest żałosne. Nie musimy odpowiadać na to pytanie w tym momencie. Mamy problemy kadrowe i problemy te wpłynęły na nasze wyniki. Ale nie wiem, gdzie bylibyśmy, gdyby wszyscy zawodnicy byli zdrowi – odparł.

– Gdybyśmy mieli wszystkich zawodników, zdobylibyśmy więcej punktów i mielibyśmy większą konsekwencję w defensywie. Przed nami jeszcze finał Pucharu Anglii. To jest ważny mecz. Ale jeśli chcesz rozwijać zespół, potrzebujesz zdrowych piłkarzy. Spójrz na Arsenal. Mieli tylko jednego piłkarza, który nie był w 100% gotowy do gry, a my mieliśmy ich tak wielu – dodał.

