Ten Hag oszczędny w słowach w kwestii Sancho. “Wie, co musi zrobić”

Jadon Sancho został wypożyczony z Manchesteru United do Borussii Dortmund i w premierowym występie po powrocie do Bundesligi pokazał się ze znakomitej strony. Sytuację Anglika skomentował Erik ten Hag, trener Czerwonych Diabłów.

IMAGO / PA Images/ Martin Rickett Na zdjęciu: Jadon Sancho i Erik ten Hag

Jadon Sancho zanotował udany “debiut” w koszulce byłego klubu

Anglik popisał się asystą w meczu Darmstadt – Borussia Dormund

Po sezonie 23-latek wróci do United. Klub z Premier League musi rozstrzygnąć nt. jego przyszłości

Trener United “wspiera” Jadona Sancho

Zaledwie 22 minuty wystarczył, by Jadon Sancho w mocny sposób przypomniał o sobie fanom Bundesligi. Reprezentant Anglii w 55. minucie meczu Darmstadt – Borussia Dormund zmienił Jamiego Bynoe-Gittensa, a już w 77. minucie popisał się asystą przy trafieniu Marco Reusa. Podopieczni Edina Terizcia wygrali 3:0, a nowy-stary piłkarz BVB mógł cieszyć się z niezwykle udanego “debiutu”.

Sancho opuścił Manchester United z powodu konfliktu z Erikiem ten Hagiem. Trener Czerwonych Diabłów w rozmowie ze stacją Sky Sports skomentował sytuację zawodnika, który po zakończeniu sezonu ma wrócić do klubu z Premier League:

– Przez cały czas mieliśmy problemy… jego pobyt w United jak dotąd nie może zostać określony jako udany. Życzę mu wszystkiego najlepszego w BVB. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że poradzi sobie tam bardzo dobrze, odniesie sukces, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Jadon wie, co powinien zrobić, daliśmy mu o tym jasno do zrozumienia. Zakończmy teraz dyskusję.

23-latek jest związany z United kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku. Po zakończeniu obecnych rozgrywek Manchester rozstrzygnie o przyszłości piłkarza, który w lecie 2021 roku został sprowadzony za 85 milionów euro właśnie z BVB.