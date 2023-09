IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Andre Onana (Manchester United)

Manchester United wygrał wtorkowe starcie z Crystal Palace w EFL Cup

Dla Czerwonych Diabłów było to drugie zwycięstwo z rzędu

Po ostatnim gwizdku swoich piłkarzy pochwalił Erik ten Hag

Manchester United. Ten Hag docenia Onanę

Nie takiego początku sezonu spodziewali się fani Manchesteru United. Ich ulubieńcy zanotowali już trzy porażki w Premier League i jedną w Lidze Mistrzów. Jednak wydaje się, że Czerwone Diabły powoli odwracają niekorzystny trend. W dwóch ostatnich spotkaniach drużyna z Old Trafford zaliczyła dwa zwycięstwa i dwukrotnie zachowała czyste konto.

Po wtorkowej wygranej z Crystal Palace w EFL Cup Erik ten Hag był w dobrym nastroju i pochwalił swoich podopiecznych za pucharowy występ. Trener United pozytywnie ocenił poczynania Andre Onany, który do tej pory nie imponował pewnością siebie między słupkami:

– Oczywiście zawsze, gdy zachowujesz czyste konto, zawsze dodaje to pewności siebie bramkarzowi, zwłaszcza gdy wnosisz swój wkład w to osiągnięcie, gdy masz kilka świetnych interwencji. Tak jak w sobotę, kiedy zanotował tę świetną paradę, to była bardzo ważna obrona, a teraz na koniec dwa razy znakomicie się zachował. Myślę, że to mu pomoże i zbuduje jego pewność siebie. Ma osobowość, radzi sobie z sytuacjami, z presją, potrafi to robić i myślę, że teraz faktycznie zaczyna to robić w odpowiedni sposób.