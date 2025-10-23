Szpital w Liverpoolu! Slot potwierdza kontuzje dwóch gwiazd

Liverpool rozbił Eintracht Frankfurt (5:1) w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Po meczu Arne Slot potwierdził, że dwóch zawodników doznało kontuzji. Z urazem boisko opuścili Alexander Isak i Jeremie Frimpong.

Frimpong i Isak kontuzjowani! Słodko-gorzkie zwycięstwo Liverpoolu

Liverpool przerwał serię czterech porażek z rzędu i po raz pierwszy od miesiąca wygrał mecz. W środę (22 października) na Deutsche Bank Park rozbili Eintracht Frankfurt aż (5:1). Warto dodać, że Florian Wirtz po raz pierwszy brał udział w akcji bramkowej. Reprezentant Niemiec zanotował dwie asysty przy golach Cody’ego Gakpo i Dominika Szoboszlaia.

Zwycięstwo i komplet punktów został jednak okupiony kontuzjami dwóch kluczowych zawodników. Na konferencji prasowej Arne Slot potwierdził, że z powodu urazu boisko opuścili Jeremie Frimpong i Alexander Isak. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja Holendra. „Spodziewam się, że będzie pauzował przez kilka tygodni” – powiedział Slot, cytowany przez Fabrizio Romano.

Nieco mniej konkretny był w przypadku szwedzkiego napastnika. Choć nie podał na jak długo, o ile w ogóle wypadnie zawodnik, tak zdradził, że zmiana była spowodowana urazem pachwiny. „Isak musiał opuścić boisko z powodu dyskomfortu w pachwinie. Miejmy nadzieje, że nie będzie tak źle. To trudne znaleźć równowagę u piłkarza, który nie grał przez trzy miesiące” – zdradził Arne Slot.

The Reds mają przed sobą napięty terminarz. Już w weekend zmierzą się z Brentford, a potem przed listopadową przerwą na kadrę czeka ich jeszcze rywalizacja z: Crystal Palace, Aston Villa, Real Madryt i Manchester City.