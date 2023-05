IMAGO / Cover-Images Na zdjęciu: Hueng-Min Son

Meulensteen przyznał, że rekomendował dwóch zawodników Man Utd

Na Old Trafford mogli trafić Son i Willian

Czerwone Diabły nie skorzystały jednak z propozycji Holendra

Willian i Son mogli trafić do Manchesteru United

Rene Meulensteen, który spędził 12 lat pracując na Old Trafford, zerwał więzi z Manchesterem United w 2013 roku, kiedy David Moyes przejął stery w klubie po odejściu Fergusona na emeryturę. W tamtym momencie Holender udał się do rosyjskiego zespołu Anży Machaczkała, co pozwoliło mu pracować z brazylijskim skrzydłowym Willianem. W pewnym momencie jego ścieżka skrzyżowała się również z Sonem. Obu tych zawodników rekomendował Czerwonym Diabłom.

– Rozmawiałem z Manchesterem United na temat Sona. Widząc jego grę uznałem, że będzie idealnie pasował do tego klubu. Poleciłem im też innego zawodnika. To Willian, z którym pracowałem w Anży. On kibicował United i wielokrotnie pytał mnie o ten klub. Moje rady trafiły jednak w próżnię. Dzwoniłem do Moyesa, rozmawiałem z Giggsem, ale ostatecznie nic nie wypaliło – przyznał Meulensteen.

Zobacz również: Man City szuka następcy Laporte’a. Chorwacka perełka na celowniku