Slot gra o posadę! Liverpool może go zastąpić legendą

Arne Slot znajduje się pod dużą presją ze względu na słabe wyniki. Ewentualny brak zwycięstwa z Leeds może sprawić, że zostanie zwolniony. Liverpool rozważa zatrudnienie Stevena Gerrarda.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot blisko zwolnienia, Liverpool myśli o zatrudnieniu Gerrarda

Liverpool to największe rozczarowanie obecnego sezonu w Premier League. Mistrz Anglii wygrał tylko cztery z ostatnich czternastu spotkań. Aż dziewięć meczów zakończyło się porażką, co jest równe liczbie porażek z poprzedniej kampanii.

Kolejna strata punktów, czyli zremisowane spotkanie z Sunderlandem (1:1) ponownie wywołała dyskusje na temat zwolnienia Arne Slota. Coraz więcej wskazuje na to, że mecz z Leeds United w sobotę (6 grudnia) będzie decydował o tym, czy Holender utrzyma pracę. W przypadku braku zwycięstwa The Reds mogą zdecydować się na rozstanie informuje dziennikarz James Wathland.

Niewykluczone, że Slot zostałby zwolniony wcześniej. Natomiast problem jest taki, że na rynku nie ma dostępnego trenera o takim profilu, jakiego szuka Liverpool. Gdyby jednak doszło do zmiany na ławce trenerskiej, to pod uwagę brane jest tymczasowe zatrudnienie byłego piłkarza, a zarazem legendy klubu – Stevena Gerrarda.

– Gdyby profil menedżera, którego Liverpool chce, był obecnie dostępny, Arne Slot zostałby zwolniony. Jeśli Liverpool faktycznie zdecyduje się rozstać z Arne Slotem, oczekuje się, że do końca sezonu zespół poprowadzi trener tymczasowy – powiedział James Wathland.

Po 14. kolejkach Liverpool zajmuje dopiero 9. miejsce w Premier League z dorobkiem 22 punktów. Przed końcem roku czeka ich jeszcze rywalizacja z Interem w Lidze Mistrzów oraz z Brighton, Tottenhamem i Wolves w rozgrywkach ligowych.