Sancho podąży drogą Dembele? „Ma potencjał na Złotą Piłkę”

Jadon Sancho za czasów Borussii Dortmund zapowiadał się na znakomitego piłkarza, ale po transferze do Manchesteru United jego potencjał przygasł. Edin Terzić wciąż wierzy, że może podążyć drogą Ousmane'a Dembele.

fot. MTB Photo Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho stać na Złotą Piłkę? Terzić nie ma wątpliwości

Jadon Sancho swego czasu uchodził za jeden z największych talentów na świecie. Manchester City dał go sobie wyrwać z akademii w 2017 roku, kiedy to za 20 milionów euro przeniósł się do Borussii Dortmund. Na Signal Iduna Park jego talent eksplodował – po czterech latach ponownie wrócił do kraju, lecz tym razem ze statusem wielkiej gwiazdy. Manchesteru United wydał w 2021 roku na jego transfer aż 85 milionów euro.

Przeprowadzka na Old Trafford nie okazała się jednak dla niego szczęśliwa. Szybko okrzyknięto go niewypałem transferowym, mimo lepszych okresów. Na dłuższą metę nie był w stanie zaprezentować pełni potencjału. W ostatnim czasie zaliczył epizody na wypożyczeniach w Borussii Dortmund oraz Chelsea, a obecny sezon spędza w Aston Villi.

25-latek nie ma już takiej renomy i z trudem będzie mu wrócić na najwyższy poziom. Edin Terzić, który prowadził go podczas drugiej przygody w Borussii Dortmund, wciąż nie wątpi w jego potencjał. Uważa, że przy dogodnym otoczeniu może podążyć drogą Ousmane’a Dembele i nawet zdobyć Złotą Piłkę.

– Sancho ma potencjał, by kiedyś wygrać Złotą Piłkę. Patrząc na sam talent, to sytuacja jak z Ousmanem Dembele sprzed pięciu lat. Mowa tu o czystym potencjale i umiejętnościach, a nie otoczce – stwierdził Terzić.