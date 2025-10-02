Saka dostanie nowy kontrakt. Najwyższa pensja w historii Arsenalu

Bukayo Saka lada moment podpisze nowy kontrakt. Jak podaje TBR Football będzie to najwyższa umowa w historii Arsenalu. Gwiazdor będzie zarabiał ponad 300 tysięcy funtów tygodniowo.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka

Bukayo Saka podpisze nowy kontrakt – ponad 300 tysięcy funtów tygodniowo

Arsenal pod koniec marca bieżącego roku zatrudnił nowego dyrektora sportowego. Został nim Andrea Berta, który wcześniej odpowiadał za transfery Atletico Madryt, Genoi czy Parmy. Włoski działacz ma za sobą bardzo intensywne lato, ponieważ Kanonierzy podczas okna transferowego wydali prawie 300 milionów euro na nowych zawodników. Wśród nich są m.in. Vikto Gyokeres, Eberechi Eze, Martin Zubimendi czy Noni Madueke. Teraz jego priorytetem jest zatrzymanie najważniejszych piłkarzy w klubie.

Połowa tego zadania już za nim, ponieważ stało się jasne, że William Saliba zostanie w Londynie. Mimo zainteresowania ze strony Realu Madryt środkowy obrońca związał się z Arsenalem nowym kontraktem do czerwca 2030 roku.

Kolejnym piłkarzem, który ma otrzymać nową umowę jest Bukayo Saka. Co ciekawe Anglik zostanie najlepiej zarabiającym zawodnikiem w historii Arsenalu. Jak poinformował serwis TBR Football wynagrodzenie gwiazdora ma sięgnąć ponad 300 tysięcy funtów tygodniowo. Obecnie największą pensję pobiera Kai Havertz, który tygodniowo otrzymuje 280 tysięcy funtów.

Najlepiej zarabiający obecnie piłkarze Arsenalu wg. Spotrac: