fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Amorim ma wsparcie władz. Zostanie w klubie na długo

Manchester United w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Po 28 meczach zajmuje w tabeli Premier League dopiero 14. lokatę. Zdecydowanie bliżej mu do strefy spadkowej niż miejsca, które gwarantuje grę w europejskich pucharach. W listopadzie doszło na Old Trafford do kluczowej zmiany – zwolnionego Erika ten Haga zastąpił Ruben Amorim, który dopiero co osiągał kapitalne wyniki w Sportingu. Jego początki na Wyspach Brytyjskich nie należą jednak do szczególnie udanych.

W Premier League Amorim wygrał tylko 5 z 17 spotkań. Kibice liczyli, że uda mu się szybciej poprawić grę zespołu, a teraz spada na niego coraz większa krytyka. W mediach pojawiają się nawet sygnały, że mógłby nie dokończyć obecnego sezonu na ławce trenerskiej Czerwonych Diabłów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Szefostwo Manchesteru United pozostaje bardzo spokojne. Panuje świadomość, że Amorim to odpowiedni wybór, a jego talent pomoże drużynie wrócić wreszcie na właściwe tory. Kadra angielskiego giganta jest w przebudowie, a Portugalczyk ma za nią odpowiadać. Sir Jim Ratcliffe udzielił wsparcia trenerowi i zapewnił, że ten nie zostanie zwolniony.

– Patrząc na skład uważam, że Ruben wykonuje naprawdę dobrą robotę. To wybitny młody szkoleniowiec. Naprawdę tak uważam, Jest świetny i myślę, że będzie tutaj długo. Widzimy przebłyski tego, co potrafi, chociażby w meczu przeciwko Arsenalowi – przeanalizował Ratcliffe.