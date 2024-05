PA Images / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Rooney marzy o pracy w Man United lub Evertonie

Wayne Rooney, póki co nie ma najlepszej passy w roli trenera. Za byłym napastnikiem Manchesteru United nieudane przygody w takich klubach jak Derby Count, DC United czy Birmingham. Potwierdzeniem niepowodzeń Anglika we wszystkich trzech zespołach może być fakt, że najlepsza średnia punktów 38-latka wynosi zaledwie 1,14 punktu na mecz z czasów, gdy w latach 2021-2022 pracował z zespołem The Rams. Mimo to legendarny napastnik nie ustaje w marzeniach dotarcia na szczyt trenerskiej karuzeli. Ostatnio nie tylko podjął się nowego wyzwania w Plymouth Argyle, ale zdradził również, gdzie w przyszłości chciałby pracować.

– Mam jasno określone marzenie. Zawsze mówiłem, że pewnego dnia chciałbym pracować w Manchesterze United lub Evertonie – powiedział Wayne Rooney cytowany przez Fabrizio Romano.

Rooney podczas kariery piłkarskiej był zawodnikiem zarówno Czerwonych Diabłów, jak i The Toffees. Podczas gry na Old Trafford święcił z Manchesterem United największe sukcesy, bowiem wygrał aż pięciokrotnie Premier League oraz odniósł triumf w Lidze Mistrzów. W barwach Reds Devils wystąpił w 559 meczach, w których strzelił 253 bramki. Warto zaznaczyć, że Rooney jest najlepszym strzelcem w historii klubu oraz jednym z piłkarzy, którzy rozegrali największą liczbę spotkań w barwach drużyny.

Nowy zespół Anglika, Plymouth Argyle w przyszłym sezonie wystąpi w rozgrywkach Championship. W zakończonej kampanii utrzymali się w lidze, zajmując ostatnie bezpieczne miejsce, czyli 21. pozycję.