Enzo Fernandez zdaniem brytyjskiej prasy miał zastanawiać się nad odejściem z Chelsea. Medialne spekulacje uciął agent piłkarza, który otwarcie przyznał, że jego klient nie ma zamiaru opuszczać The Blues.

Imago / Nick Potts Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo fernandez był łączony z odejściem z Chelsea

Plotki zdementował agent Argentyńczyka

Zarówno The Blues, jak i piłkarz chcą kontynuować współpracę

Enzo Fernandez zostaje w Chelsea, agent zdementował plotki

Chelsea zimą 2023 roku szalała na rynku transferowym i sprowadziła do klubu mnóstwo nowych piłkarzy. Jednym z nich za rekordową sumę 121 milionów euro był Enzo Fernandez. Na Argentyńczyka w ostatnim czasie spadła fala hejtu oraz krytyki. Ten fakt zdaniem brytyjskich mediów miał skłonić go do przemyśleń na temat zmiany barw klubowych. Jeden z tamtejszych portali sugerował nawet, że pomocnik podjął decyzję o odejściu z klubu.

Agent piłkarza w rozmowie z ESPN zdementował rzekome odejście swojego klienta z The Blues. Jak podkreśla, jego klient czuje się szczęśliwy w Chelsea i nigdy o takim ruchu nie myślał.

– Naprawdę nie rozumiem skąd pojawiły się doniesienia o planach Enzo w sprawie opuszczenie Chelsea. Znamy plany klubu, plan właściciela. Enzo jest szczęśliwy tutaj i chce zostać – powiedział Uriel Perez agent piłkarza w rozmowie z ESPN.

23-latek zagrał w tym sezonie 29 spotkań, w których strzelił 6 bramek, a do tego dołożył jedną asystę.