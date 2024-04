Manchester United straci pomocnika? “Nie wiem, co się wydarzy”

Christian Eriksen w rozmowie z "Tipsbladet" poruszył temat swojej przyszłości. Duńczyk zdradził, że jest szczęśliwy w Manchesterze United, ale wkrótce może opuścić Old Trafford.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen dobrze czuje się w Manchesterze United

Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się na niezwykle pracowite w obozie Manchesteru United. „Czerwone Diabły” rozgrywają przeciętny sezon, przez co bardzo możliwe, że klub wkrótce dokona roszad w drużynie. Jednym z zawodników, który mógłby opuścić Old Trafford jest Christian Eriksen. Duńczyk bowiem znajduje się w kręgu zainteresowań Galatasaray.

Zawodnik Manchesteru United ostatnio udzielił wywiadu serwisowi „Tipslabdet”. Doświadczony pomocnik poruszył tam temat swojej sytuacji w klubie. Wychowanek duńskiego Odense zdradził, że dobrze czuje się na Old Trafford i nie wie, jak potoczą się jego losy w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Obecnie trwający kontrakt 32-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

– Nadal mam kontrakt ważny z Manchesterem United przez rok. Na chwilę obecną jestem więc piłkarzem United. Nie wiem, co wydarzy się latem. Jestem natomiast niesamowicie szczęśliwy tutaj. To wielki klub i czuję się tutaj dobrze. Zobaczymy, co się wydarzy. Tak jak mówiłem, został mi jeszcze rok – powiedział Christian Eriksen cytowany przez portal „DevilPage”.

Obecnie trwająca kampania nie jest udana w wykonaniu reprezentanta Danii. 32-latek do tej pory rozegrał 24 spotkania pod okiem Erika ten Haga. W tym czasie udało mu się raz wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.

