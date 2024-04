Man Utd chce szalonej rewolucji. Bezpieczne tylko trzy gwiazdy

Manchester United po nieudanym sezonie planuje szaloną rewolucję kadrową. Jak informuje The Telegraph, tylko trzy gwiazdy mogą być pozostania.

Źródło: The Telegraph

Prawie wszyscy piłkarze Man Utd na liście transferowej

Manchester United w sezonie 2023/2024 nie prezentuje się najlepiej. Skutkiem słabej formy jest brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów, co przed rozpoczęciem rozgrywek było jasnym celem ekipy z Old Trafford.

Seria niepowodzeń zmusza władze Man Utd do podjęcia natychmiastowych działań. Jedną z niewiadomych jest przyszłość Erika ten Haga na ławce trenerskiej, ale oprócz tego klub będzie chciał przeorganizować kadrę pierwszej drużyny. W letnim oknie można się spodziewać nawet kilkunastu transferów wychodzących.

Jak informuje serwis The Telegraph, Manchester United chce się pozbyć niemal wszystkich zawodników. W tym gronie mają się znajdować m.in. Bruno Fernandes, Marcus Rashford i Antony. Klub liczy na to, że zgłoszą się chętni, którzy zabiorą z Old Trafford wielu niechcianych piłkarzy, a zdobyte środki posłużą na przeprowadzenie bardziej roztropnych transferów.

Według przekazanych informacji są trzy gwiazdy, które mogą czuć się bezpiecznie i na pewno nie zostaną sprzedane w 2024 roku. Czerwone Diabły chciałyby zachować w swoim składzie Rasmusa Hojlunda, Alejandro Garancho i Kobbiego Mainoo.

Raczej trudno oczekiwać, aby ten plan się spełnił w stu procentach, ale cała sytuacja wiele mówi o aktualnym stanie Manchesteru United. Zespół w ogóle nie nawiązuje do złotych czasów klubu.

