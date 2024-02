IMAGO / PA Images/ Nick Potts, David Davies Na zdjęciu: Puchar Anglii: Aston Villa - Chelsea

Chelsea awansowała do 1/8 finału Pucharu Anglii

The Blues pokonali Aston Villę w powtórzonym starciu FA Cup

W 54. minucie cudowne trafienie zanotował Enzo Fernandez

Puchar Anglii. Enzo Fernandez z fenomenalnym uderzeniem

W pierwszym meczu 1/16 finału Chelsea bezbramkowo zremisowała z Aston Villą. To oznaczało, że o awansie do kolejnej rundy Pucharu Anglii rozstrzygnie drugie starcie. Tym razem obie ekipy zmierzył się na Villa Park w Birmingham. The Blues otworzyli wynik już w 11. minucie, a na listę strzelców wpisał się Conor Gallagher. Dziesięć minut później Nicolas Jackson podwyższył prowadzenie londyńczyków.

Marzenia ekipy Matty’ego Casha o grze w 1/8 finału FA Cup pogrzebał Enzo Fernandez. Pomocnik Chelsea w 54. minucie przymierzył z rzutu wolnego i umieścił piłkę w okienku bramki strzeżonej przez Emiliano Martineza. – Mistrzostwo świata w jego wykonaniu – tak trafienie Argentyńczyka, złotego medalisty mundialu z Kataru, podsumowali komentatorzy stacji Eleven Sports.

𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 𝐙 𝐑𝐙𝐔𝐓𝐔 𝐖𝐎𝐋𝐍𝐄𝐆𝐎! 🤩 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐁𝐑𝐀𝐌𝐊𝐀! ⚽️💥



✨ Cudowne trafienie Enzo Fernándeza! 🎯 Musicie to zobaczyć! 🔥🔝 #EFLpl pic.twitter.com/HzoM43mgu4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 7, 2024

Chelsea wygrała 3:1. Honorowego gola dla gospodarzy strzelił Moussa Diaby.