Jak donosi Bild, Liverpool oficjalnie potwierdził, że chce zatrudnić po sezonie Xabiego Alonso. Klub z Anfield wystosował zapytanie do Bayeru Leverkusen związane z pozyskaniem tego szkoleniowca.

IMAGO / pepphoto Na zdjęciu: Xabi Alonso

Liverpool straci po sezonie Kloppa

Klub chce, by nowym menedżerem został Xabi Alonso

The Reds chcą rozmawiać z samym szkoleniowcem

Liverpool pyta o Xabiego Alonso

To, co dotychczas było tylko spekulacjami i plotkami brukowców, wreszcie staje się faktem. Liverpool rzeczywiście chce pozyskać Xabiego Alonso. Doniesienia te potwierdził niemiecki Bild, pisząc w czwartek o tym, że działacze The Reds skontaktowali się z Bayerem Leverkusen. Anglicy złożyli wstępną prośbę o rozmowę z samym szkoleniowcem.

Zdaniem brytyjskich mediów sam Alonso już zdecydował, że chce po sezonie przenieść się do swojego dawnego klubu i zastąpić Jurgena Kloppa, który zapowiedział wcześniej, że opuszcza Anfield Road.

Nim Alonso trafi do Liverpoolu zamierza wygrać z Bayerem Leverkusen rozgrywki Bundesligi. Aptekarze już teraz mają zamiar zacząć rozglądać się za jego następcą.