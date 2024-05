Mauricio Pochettino został nieoczekiwanie zwolniony z Chelsea. Media błyskawicznie połączyły Argentyńczyka z nowymi posadami. "The Telegraph" donosi, że może zastąpić Erika ten Haga na Old Trafford.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Pochettino zastąpi ten Haga na Old Trafford?

Mauricio Pochettino został dość niespodziewanie zwolniony z Chelsea. Po trudnej pierwszej części sezonu wydawało się, że na Stamford Bridge wreszcie zapanował porządek. Argentyńczyk usystematyzował wyniki, a także zjednoczył niezwykle trudną szatnię, złożoną z ogromnej grupy, przeważnie młodych i niedoświadczonych piłkarzy. The Blues na finiszu rozgrywek zaliczyli serię zwycięstw, kończąc je na szóstej lokacie w Premier League. To świetny rezultat, mając na uwadze problemy, z jakimi mierzyli się na przestrzeni całej kampanii.

Mimo tego, władze Chelsea nie zdecydowały się na kontynuowanie współpracy z Pochettino. Nazwisko Argentyńczyka błyskawicznie zaczęło przewijać się w kontekście innych stanowisk. Ma być chociażby jednym z głównych kandydatów na nowego trenera Manchesteru United. Jeśli doniesienia “The Telegraph” się potwierdzą, zaliczy on bardzo miękkie lądowanie.

Nie jest tajemnicą, że na Old Trafford dojdzie latem do bardzo dużych zmian. Klub wstrzymuje się z komunikatami do zakończenia ostatniego meczu sezonu. Manchester United ma jeszcze przed sobą mecz z Manchesterem City w finale Pucharu Anglii. Nawet ewentualny triumf nie uratuje Erika ten Haga, który zwyczajnie rozczarował. Jego następcą mógłby więc zostać dopiero co zwolniony z Chelsea Pochettino.

Argentyńczyk nie planuje odpoczywać od pracy. Rozstanie z Chelsea było dla niego niespodziewane, więc chce jak najszybciej dołączyć do nowego klubu.

Zobacz również: Agent Rodado: Trudno mi to sobie wyobrazić. Wisła Kraków straci gwiazdora?