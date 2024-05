fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Pochettino dostanie szansę w kolejnym sezonie?

Chelsea minionego lata postawiła na Mauricio Pochettino. To on miał być twarzą ambitnego projektu, który nowe władze wdrożyły już na początku swoich rządów. The Blues chcą sprowadzać największe talenty na świecie, nawet jeśli wiąże się to z ogromnymi wydatkami. Choć kupowano głównie młodych zawodników, przed Argentyńczykiem postawiono cel walki o najwyższe cele.

Pierwsza część sezonu w wykonaniu londyńczyków była fatalna. Balansowali oni między pierwszą a drugą dziesiątką ligowej tabeli. Choć grali nieźle, nadmiernie tracili punkty przez mizerną skuteczność i kardynalne wręcz błędy w defensywie. Pochettino musiał mierzyć się z bardzo dużą medialną krytyką. Regularnie pojawiały się także doniesienia o jego potencjalnym zwolnieniu, a także kandydatach łączonych z pracą na Stamford Bridge.

W ostatnich miesiącach kibice mogli podziwiać Chelsea kompletnie odmienioną. Po serii zwycięstw udało jej się zakończyć sezon na szóstej lokacie w Premier League, co biorąc pod uwagę wcześniejsze problemy, jest imponującym wynikiem. The Blues zakwalifikowali się do Ligi Konferencji Europy, czyli zrealizowali cel minimum.

Mimo obowiązującego kontraktu, Pochettino nie może być jeszcze pewny swojej przyszłości w Londynie. Ma ona wyjaśnić się w tym tygodniu – między nim a zarządem dojdzie do spotkania podsumowującego cały sezon 2023/2024. Argentyńczyk ma swoje żądania, dlatego wiele będzie zależało od porozumienia obu stron. Piłkarze chcą kontynuować współpracę z byłym trenerem PSG i Tottenhamu.