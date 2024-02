Imago / Paul Terry Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea mierzy się z dużą krytyką po porażce z Liverpoolem

Mauricio Pochettino wspiera swoich zawodników

Argentyński szkoleniowiec jest świadomy, z jaką presją wiąże się gra w Chelsea

Pochettino wspiera piłkarzy w obliczu dużej krytyki

Chelsea w ostatni weekend miała dużą szansę, aby zmienić oblicze tego sezonu i zdobyć pierwsze od kilku lat trofeum. Ostatecznie w finale Pucharu Ligi po dogrywce przegrali 0:1 z Liverpoolem. W obliczu porażki na The Blues spadła kolejna już duża fala krytyki.

Pod presją znajduje się również Mauricio Pochettino, który gdy dołączył latem do zespołu ze Stamford Bridge, miał odmienić grę zespołu i przywrócić Chelsea do gry w Europie. Na ten moment wygląda na to, że londyńczycy po raz kolejny nie dadzą rady awansować do europejskich pucharów. Mimo to argentyński trener nie traci wiary, ale również zapewnia, że piłkarze mają jego pełne wsparcie w tej jakże trudnej sytuacji.

– Wspieram moich zawodników. Zawsze będę z nimi. Czasami musimy po prostu zaakceptować krytykę. Kiedy decydujesz się tutaj przyjść, musisz zaakceptować fakt, że grasz dla drużyny, której historia polega na wygrywaniu – powiedział Mauricio Pochettino.

Chelsea następny mecz zagra w środę z Leeds w Pucharze Anglii. W przypadku zwycięstwa uzyskają awans do ćwierćfinału krajowego pucharu.