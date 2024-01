fot. Imago/Action Plus Na zdjęciu: Conor Gallagher

Chelsea zastanawia się nad przyszłością Conora Gallaghera

Anglik pragnie zostać na Stamford Bridge i zarabiać większe pieniądze

Oczekuje trzykrotnej podwyżki, na co klub się nie zgadza

Chelsea nie przystanie na żądania wychowanka

Dla Conora Gallaghera obecny sezon jest przełomowy, jeśli chodzi o jego pobyt na Stamford Bridge. Mauricio Pochettino uczynił z niego czołową postać środka pola, korzystając między innymi na problemach zdrowotnych pozostałych zawodników. Anglik wywalczył miejsce w pierwszym składzie i udowadnia, że warto na niego stawiać.

Jego przyszłość w Chelsea stoi jednak pod znakiem zapytania. Zimą media spekulowały na temat jego ewentualnego odejścia. Klub był ponoć zainteresowany takim rozwiązaniem, bowiem wysoka forma Gallaghera wpłynęła na jego wartość rynkową. Tottenham miał nawet proponować za niego kilkadziesiąt milionów funtów.

Póki co do transferu nie dojdzie, gdyż sam Gallagher chce dalej występować dla The Blues. Obie strony rozmawiają na temat nowej umowy, gdyż obecna wygasa już w połowie 2025 roku. Do porozumienia daleko – Gallagher żąda trzykrotnie wyższej pensji w stosunku do tej, którą otrzymuje w tej chwili. Jeśli Chelsea by na to przystała, co tydzień pobierałby aż 150 tysięcy funtów. Londyńczycy nie planują spełniać jego wymagań finansowych.

