Pep Guardiola: Rodri to najlepszy pomocnik na świecie

Pep Guardiola pojawił się na konferencji prasowej przed meczem Manchesteru City z Brentford. Hiszpański szkoleniowiec ponownie zaskoczył kibiców wyjątkowymi słowami na temat jednego z piłkarzy. Według trenera Obywateli Rodri jest obecnie najlepszym pomocnikiem na świecie.

– Rodri jest obecnie najlepszym pomocnikiem na świecie. On jest niewiarygodny, naprawdę potrafi wszystko… Co za transfer dla Man City! Pamiętajcie: to, czego dokonaliśmy, byłoby bardzo trudne bez niego – ocenił Guardiola.

Rodri to defensywny pomocnik, który w sezonie 2023/2024 równoważy grę Obywateli. Hiszpan rozegrał 31 meczów, zdobył 7 goli i zanotował 7 asyst. Ekipa z Etihad Stadium pozyskała zawodnika w 2019 roku za 70 milionów euro.