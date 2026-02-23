Pędził swoim Porsche jak szalony! Piłkarz Man United długo nie wsiądzie za kierownicę

Leny Yoro przez następne sześć miesięcy nie wsiądzie za kierownicę samochodu. Jak poinformował serwis BBC News, obrońca Manchesteru United dostał zakaz prowadzenia pojazdów. Jest to efekt przekroczenia prędkości.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Man United

Leny Yoro z zakazem prowadzenia samochodów na okres sześciu miesięcy

Manchester United radzi sobie ostatnio bardzo dobrze w rozgrywkach Premier League. Odkąd stery w klubie przejął Michael Carrick, zanotowali serię pięciu meczów z rzędu bez porażki. W tym czasie odnieśli cztery zwycięstwa i raz zremisowali. Doskonała forma spowodowała, że wrócili do walki o miejsca premiowane awansem do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

O ile na boisku prezentują się na miarę oczekiwań, tak poza boiskiem doszło do niebezpiecznej sytuacji, którą spowodował jeden z zawodników Czerwonych Diabłów. Jak donosi BBC News, Leny Yoro pędził swoim Porsche jak szalony, mijając m.in. domy i szkołę.

Yoro jechał z prędkością 72 mil na godzinę, co w przeliczeniu daje 116 km/h. Dozwolona prędkość w tamtym obszarze wynosiła 30 mil na godzinę. Zawodnik przyznał się do przekroczenia prędkości oraz przyjął grzywnę, jaką ukarał go Sąd w miejscowości Crewe, Będzie musiał zapłacić 666 funtów oraz pokryć koszty sądowe w wysokości 120 funtów. Dodatkowo najcięższa z kar dla zawodnika to zakaz prowadzenia pojazdu na okres sześciu miesięcy. Zdarzenie miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku, ale dopiero teraz zapadł wyrok.

W tym sezonie Leny Yoro wystąpił w 24 meczach. Zawodnikiem Czerwonych Diabłów jest od lipca 2024 roku. Wcześniej grał dla francuskiego OSC Lille, które sprzedało go za 62 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.