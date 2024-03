Andre Onana przed sezonem na zasadzie transferu definitywnego przeszedł z Interu Mediolan do Manchesteru United. Kameruński bramkarz opowiedział o trudnych początkach w nowym klubie rozmowie z The Mirror.

Imago / John Bradley Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana trafił do Manchesteru United przed sezonem 2023/2024

Kameruńczyk miał duże problemy z aklimatyzacją w nowym miejscu

Onana przyznał, że nie czuł się początkowo w Manchesterze jak w domu

Andre Onana odzyskał pewność siebie w bramce Manchesteru United

Andre Onana po znakomitym sezonie w barwach Interu Mediolan przeniósł się do Premier League, gdzie założył koszulkę Manchesteru United. Kameruńczyk miał jednak bardzo duże problemy na początku pobytu w Anglii. Bramkarzowi Czerwonych Diabłów przydarzały się olbrzymie błędy, przez które musiał mierzyć się z dużą krytyką.

Z powodu kiepskiej formy część kibiców domagała się, aby Andre Onana usiadł na ławce, lecz Erik ten Hag niezmiennie stawiał na 27-latka. Bramkarz reprezentacji Kamerunu w końcu zdecydował się opowiedzieć o swoim początku w ekipie z Old Trafford. Onana przyznał, że był to dla niego trudny czas i nie potrafił sobie poradzić z aklimatyzacją w nowym miejscu.

– To był dla mnie trudny czas. Teraz czuję się dużo lepiej. Wiem już, jakim bramkarzem jestem, ale zajęło mi to sześć, siedem miesięcy, zanim zacząłem lepiej grać. Przeprowadzka z Amsterdamu do Mediolanu była dużo łatwiejsza. Tutaj te sześć, siedem miesięcy to był czas na naukę i grę z meczu na mecz – powiedział Andre Onana.

– Moi koledzy z drużyny zawsze przypominali mi, kim jestem, jakim bramkarzem jestem i dlaczego tutaj trafiłem. Mówili mi “Andre, niektórym zawodnikom zajęło to dwa lata, innym pół roku. Masz tę osobowość, żeby odwrócić tę sytuację” – dodał bramkarz Manchesteru United.

Andre Onana w tym sezonie wystąpił w 36 meczach, w których 11 razy zachował czyste konto. Jego kontrakt z Manchesterem United obowiązuje do czerwca 2028 roku.