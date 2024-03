Victor Osimhen najprawdopodobniej latem zmieni barwy klubowe. John Obi Mikel podczas Web Summit Qatar przekonywał, że jego rodak wybrał już nowy klub. Jego zdaniem gwiazda Napoli chce dołączyć po sezonie do Chelsea.

Imago / Massimo Paolone Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen latem zmieni klub

Nigeryjczyk ma przed sobą mnóstwo dostępnych opcji

John Obi Mikel jest przekonany, że napastnik Napoli chce latem zostać piłkarzem Chelsea

Victor Osimhen chce przenieść się do Chelsea

Victor Osimhen podczas letniego okna transferowego może być jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy. Mimo że gwiazda Napoli przedłużyła kontrakt z obecnym klubem do 2026 roku, to był to zabieg celowy, aby zwiększyć kwotę odstępnego. Prezydent klubu Aurelio De Laurentis zapowiedział już, że istnieje małe prawdopodobieństwo, żeby zatrzymać Nigeryjczyka pod Wezuwiuszem.

W mediach cały czas trwają dywagację na temat następnego klubu Osimhena. Były piłkarz John Obi Mikel podczas wystąpienia na Web Summit Qatar wypowiedział się na temat potencjalnego kierunku transferu jego rodaka. Zdaniem Obi Mikela następnym klubem 25-letniego zawodnika ma być Chelsea.

– Myślę, że obie strony są zainteresowane. Jestem przekonany, że Victor Osimhen chce przejść do Chelsea. Oczywiście, że chce pójść w moje ślady i innych nigeryjskich piłkarzy. Dla The Blues grali również Victor Moses czy Celestine Babayaro – powiedział John Obi Mikel cytowany przez portal Football Italia.