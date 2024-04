Media: Obrońca odejdzie z Chelsea po sezonie. Osłabienie The Blues

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Thiago Silva nie przedłuży umowy z Chelsea

Thiago Silva ma już 39 lat i zdecydowanie jest u schyłku swojej kariery. Mimo to, Brazylijczyk wciąż udowadnia, że stać go na rywalizację z najlepszymi. Mauricio Pochettino od dawna ufa środkowemu obrońcy, który dotychczas był liderem formacji defensywnej The Blues. Po kilku latach spędzonych w klubie, wszystko wskazuje jednak na to, że Thiago Silva nie przedłuży kontraktu z Chelsea.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Brazylijczyk odejdzie z londyńskiego klubu po zakończeniu obecnego sezonu. Władze Chelsea proponowały obrońcy pozostanie w szeregach The Blues, jednak sam zawodnik zdecydowanie uciął wszelkie negocjacje w tej kwestii. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca tego roku. Brazylijczyk zamierza jednak pograć jeszcze w piłkę przynajmniej jeden sezon.

Kierunek Brazylia?

Zgodnie z informacjami dziennikarza, zainteresowane pozyskaniem Thiago Silvy jest brazylijskie Fluminense. Transfer ten wydawałby się zdecydowanie logicznym i racjonalnym ruchem na zakończenie przygody z piłką. Wielu piłkarzy na koniec kariery wraca w swoje rodzinne strony i właśnie taka decyzja chodzi po głowie obrońcy. Nie jest jednak wykluczone, że potencjalny kierunek transferowy ulegnie zmianie. Brazylijczyk ma pozostawać otwarty na wszystkie pojawiające się opcje.

Choć okres spędzony w Chelsea niejednokrotnie obfitował w wiele kontuzji, to Thiago Silva na przestrzeni 4 lat zdołał zanotować 149 oficjalnych występów w barwach The Blues. W 2021 roku triumfował on z londyńską ekipą w Lidze Mistrzów.