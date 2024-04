Arne Slot obecnie jest jednym z faworytów do zastąpienia Juergena Kloppa na stanowisku trenera Liverpoolu - donosi Paul Joyce na lamach brytyjskiego dziennika The Times.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot kolejnym kandydatem na nowego trenera Liverpoolu

Juergen Klopp kilka miesięcy temu zapowiedział, że wraz z końcem sezonu odejdzie z Liverpoolu. Niemiecki menedżer chce bowiem odpocząć od zawodu i dopiero za jakiś czas spróbować nowego wyzwania. Dlatego włodarze The Reds są zmuszeni do poszukiwań nowego szkoleniowca. Dotychczas faworytem do zastąpienia 56-latka był Ruben Amorim, który jednak gra na dwa fronty i równocześnie rozmawia z West Hamem United.

Jak poinformował Paul Joyce z brytyjskiej gazety “The Times”, na pole position w walce o posadę na Anfield Road może wysunąć się Arne Slot. 45-latek ma znajdować się wysoko na krótkiej liście przygotowanej przez władze Liverpoolu. Holenderski menedżer od lipca 2021 roku z powodzeniem opiekuje się Feyenoordem Rotterdam, z którym sięgnął po dwa trofea – mistrzostwo Eredivisie (2022/2023) oraz Puchar Holandii (2023/2024).

Arne Slot przed podjęciem pracy na słynnym De Kuip prowadził inny rodzimy klub – AZ Alkmaar. Juergen Klopp w swojej ostatniej kampanii jako trener ekipy The Reds może wygrać tytuł mistrza Anglii. Czerwoni z 74 punktami na koncie zajmują 2. miejsce w tabeli Premier League. Arsenal ma tyle samo oczek, a Manchester City jeden punkt mniej. The Citizens rozegrali jednak 32 spotkania, natomiast liderująca dwójka po 33 mecze.