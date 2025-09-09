Zidane kończy czas bez klubu. Media informują o porozumieniu

Zinedine Zidane wygląda na to, że wkrótce wróci do pracy trenerskiej. Francuz, według dziennika "Oksijen", osiągnął już porozumienie z nowym pracodawcą i ma zastąpić Jose Mourinho.

fot. Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane ma zostać trenerem Fenerbahce.

Zinedine Zidane od momentu, gdy rozstał się z Realem Madryt, nie związał się z żadnym nowym klubem. Wygląda jednak na to, że powoli dobiega końca czas bezrobocia francuskiego trenera. Nowe informacje na jego temat przekazał dziennik „Oksijen”.

Jeszcze niedawno dziennik „Marca” sugerował, że Zidane wyraził chęć przejęcia sterów nad reprezentacją Francji. Tymczasem najnowsze sugestie tureckich mediów wskazują, że Francuz rozpoczął rozmowy w sprawie pracy w Fenerbahce. Zidane miał już nawet osiągnąć wstępne porozumienie związane z przejęciem sterów nad nowym klubem.

Na ten moment jednak informacje dotyczące przyszłości doświadczonego i utytułowanego trenera pochodzą tylko z mediów tureckich. Jednocześnie trudno ocenić, jak wiarygodne są te źródła.

Zidane obecnie sprawdza się przede wszystkim jako inwestor w Rodez AF, klubie z Ligue 2, w który zaczął inwestować w grudniu 2012 roku. Tymczasem w roli trenera Francuz nie pracuje dokładnie od czerwca 2021 roku.

53-latek ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, dwukrotnie został mistrzem La Liga i dwukrotnie wygrywał Superpuchar Hiszpanii. Zidane ma też w dorobku triumfy w spotkaniach o Superpuchar Europy, a także dwa zwycięstwa na Klubowych Mistrzostwach Świata.

