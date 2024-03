Imago / Richard Sellers Na zdjęciu: Arijanet Murić

Burnley pokonało 2:1 Brentford

Arijanet Murić uratował zespół przed golem samobójczym

Dara O’Shea podał piłkę do pustej bramki

O’Shea może dziękować bramkarzowi, samobój był bardzo blisko

Burnley wciąż walczy o to, aby utrzymać się w Premier League i w przyszłym sezonie grać na najwyższym poziomie. W meczu 29. kolejki Premier League zrobili krok w dobrą stronę. Na własnym stadionie wygrali 2:1 z Brentford i zbliżyli się na osiem punktów do bezpiecznego miejsca w tabeli.

W pierwszej połowie meczu przy stanie 1:0 dla Burnley mogło dojść do kuriozalnego samobója, który mógł zmienić przebieg spotkania. Obrońca gospodarzy Dara O’Shea pod naciskiem napastnika Brentford odwrócił się z piłką do własnej bramki i podał futbolówkę do bramkarza. Problem w tym, że golkipera na linii nie było.

Kapitalna interwencja Arijaneta Muricia! 😱 To byłby kuriozalny samobój!



Ależ to wyciągnął #domPremierLeague pic.twitter.com/bzFYIdvSeM — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) March 16, 2024

Murić, gdy zorientował się, że piłka zmierza do siatki, w mgnieniu oka zaczął biec w kierunku bramki i w ostatniej chwili wybił futbolówkę z linii bramkowej. Następnie zaliczył drugą dobrą interwencję przy strzale Toneya, gdy ekspediował piłkę na rzut rożny.

Po zwycięstwie z Brentford beniaminek z Burnley zajmuje 19. miejsce w Premier League z dorobkiem 17 punktów. Następny mecz ekipa Vincenta Kompany’ego zagra 30 marca na wyjeździe z Chelsea.