Liverpool FC wciąż pozostaje w grze o Carabao Cup, Europa League i FA Cup. Do tego walczy o mistrzostwo Anglii. Dziennikarze SkySports zauważają, że drużyna Jurgena Kloppa ma przed sobą morderczy terminarz. Czy starczy jej sił do połowy maja?

Liverpool ma szansę na poczwórną koronę

The Reds czeka jednak z tego powodu morderczy terminarz

Klub może rozegrać w tym sezonie aż 63 mecze

Pracowite miesiące dla Liverpoolu

Drużyna Liverpoolu ma powody do zadowolenia. Nie dość, że jest liderem tabeli Premier League to awansowała właśnie do finału Carabao Cup. Ekipa dowodzona przez Jurgena Kloppa zagra 25 lutego na Wembley przeciwko londyńskiej Chelsea.

Liverpool jest tym samum na dobrej drodze, by powtórzyć wynik z sezonu 2021/22, gdy dotarł do obu krajowych pucharów. W przypadku FA Cup The Reds są obecnie na etapie czwartej rundy. W niedzielę podejmą tam Norwich City.

Do tego trzeba pamiętać o zaciętej walce o mistrzostwo Anglii, a także rozgrywkach Europa League. Dziennikarze obliczyli, że w przypadku udanych wyników i awansu do finału w każdych rozgrywkach Liverpool czekać będą aż 63 mecze. Cała kampania ekipy Kloppa trwałaby wtedy 287 dni. Oznaczałoby to, że piłkarze tego zespołu graliby średnio co 4,5 dnia.

Nie byłby to jednakże światowy rekord. Najwięcej meczów w przeciągu całego sezonu rozegrała w sezonie 2012/13 Chelsea. The Blues grali wówczas w 69 spotkaniach. Nieco mniej w roku 2009 rozegrał Manchester United (66).

