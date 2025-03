Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Man United: Amorim radzi sobie… całkiem dobrze?

Manchester United prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ruben Amorim nie odmienił gry Czerwonych Diabłów, które obecne plasują się w dolnej części stawki Premier League. Były szkoleniowiec Sportingu przyszedł “na gotowe” – w zimie kadrowa rewolucja była niemożliwa. 40-latek musi czekać do zakończenia sezonu i letniego okienka.

Sir Jim Ratcliffe, właściciel Man United, w rozmowie z BBC Sport ocenił pracę Amorima i wziął go w obronę:

– Jeśli przyjrzę się zawodnikom, których ma do dyspozycji Rúben Amorim, to szczerze mówiąc uważam, że wykonuje on naprawdę dobrą robotę. Amorim jest wybitnym młodym menedżerem. Jest doskonałym trenerem myślę, że zostanie w Manchesterze United przez długi czas – przyznał Ratcliffe.

Brytyjczyk w dosyć mocnych słowach, chociaż niebezpośrednio, skrytykował aktualną kadrę i poziom sportowy zawodników United. W lecie na Old Trafford szykuje się rewolucja, już kolejna w najnowszej erze klubu.