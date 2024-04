Mikel Arteta chwali swojego piłkarza. “To mały magik”

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard i Jakub Kiwior

Trossard walczy o skład

Arsenal wciąż walczy o mistrzostwo Anglii. Piłkarze Mikela Artety nie mają już żadnej przestrzeni na kolejne ligowe wpadki. Kanonierom udało się szybko pozbierać po odpadnięciu z Ligi Mistrzów i w sobotni wieczór uporali się z Wolves. Jednym z bohaterów Arsenalu został Leandro Trossard, który zdobył bramkę na 1:0 i prezentował się na boisku naprawdę dobrze. Występ Belga nie umknął uwadze Mikela Artety.

– Leandro to świetny gracz. Jest małym magikiem. Potrafi strzelać bramki w każdych okolicznościach i zawsze stanowi zagrożenie dla przeciwnika. To czysta frajda mieć go w zespole – skomplementował piłkarza Hiszpan.

Trossard nie ma łatwej drogi w walce o pierwszą jedenastkę. Rywalem Belga na pozycji lewego skrzydłowego jest Gabriel Martinelli, o którym wiele razy mówiło się, że jest jednym z ulubieńców Mikela Artety. Brazylijczyk w ostatnim czasie znajduje się jednak w dołku formy, co może być znakomitą szansą dla Trossarda na spędzenie większej liczby minut na boisku. Wydaje się, że Belg zgłasza coraz głośniej puka do drzwi wyjściowej jedenastki. W ostatnich pięciu meczach zdobył on trzy gole.

Przed Arsenalem napięty terminarz w najbliższych dniach. Kanonierzy dwukrotnie rozegrają derby Londynu. We wtorek podejmą na własnym boisku Chelsea, a w niedzielę zagrają z Tottenhamem. Potencjalne rotacje w składzie oznaczać mogą kolejne szanse dla utalentowanego belgijskiego skrzydłowego.