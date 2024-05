Bruno Fernandes zabrał głos na temat swojej przyszłości w Manchesterze United po zwycięstwie swojej drużyny z Newcastle United w środowy wieczór. Kapitan Czerwonych Diabłów powrócił po kontuzji i błyszczał na Old Trafford, co pozwoliło ekipie Erika ten Haga zachować nadzieje na zakwalifikowanie się do europejskich rozgrywek.