Matty Cash otrzymał wiadomość od selekcjonera. Liczy na zaskakujący prezent

Matty Cash rozegrał pełny mecz w barwach Aston Villi przeciwko Newcastle United w Premier League. W rozmowie z "Canal+ Sport" przyznał, że Jan Urban kontaktował się z nim.

Selekcjoner Jan Urban napisał do Matty’ego Casha

Aston Villa w sobotnim meczu 1. kolejki Premier League bezbramkowo zremisowała na własnym boisku z Newcastle United. Całe spotkanie w zespole Unaia Emery’ego na prawej stronie boiska rozegrał Matty Cash, co może być pozytywnym sygnałem dla Jana Urbana przed nadchodzącymi meczami eliminacyjnymi do mistrzostw świata z Holandią i Finlandią.

28-latek w rozmowie z „Canal+Sport” przyznał, że miał już pierwszy kontakt z nowym selekcjonerem kadry. – Trener wysłał mi wiadomość urodzinową. To fajny gest. Czekam na powołanie i na kawałek sernika od trenera na zgrupowaniu. Rozmawiałem z kilkoma osobami ze sztabu. Mam nadzieję, że dostanę szansę i pojadę na kadrę – oznajmił.

– Fajnie wrócić do Premier League. Na tym poziomie trzeba się przemęczyć. Mieliśmy problemy, żeby wyjść w odpowiednim rytmie. Boisko też nie pomagało. Piłka źle się toczyła, a murawa była naprawdę słaba. Z tygodnia na tydzień będę wracał do pełnego rytmu – stwierdził.

Matty Cash występuje na Vila Park od 2020 roku, kiedy przeniósł się z Nottingham Forest. W sumie na poziomie Premier League rozegrał 149 meczów, zdobył siedem bramek i zanotował dziewięć asyst. Jego umowa w klubie z Birmingham obowiązuje do czerwca 2027 roku.