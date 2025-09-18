Manchester United zwolni Amorima?! Jest pięciu potencjalnych następców

Manchester United słabo radzi sobie w tym sezonie. Z tego też powodu pozycja Rubena Amorima jest coraz słabsza. Według "Daily Mirror" na liście Czerwonych Diabłów jest aż pięciu możliwych następców.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United ma listę następców Rubena Amorima

Manchester United z pewnością nie może zaliczyć początku tego sezonu do udanych. W rozgrywkach Premier League udało się bowiem do tej pory uzbierać raptem cztery punkty w czterech kolejkach, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tym bardziej, że wcześniej klub odpadł z rozgrywek Pucharu Ligi Angielskiej z Grimsby Town.

Tym samym pozycja Rubena Amorima w zespole Czerwonych Diabłów robi się coraz słabsza. Właściwie można powiedzieć, że szkoleniowiec bez natychmiastowej poprawy wyników najpewniej zostanie zwolniony. Z tego też powodu w klubie szykują sobie już listę potencjalnych następców Portugalczyka. Na niej znajdują się – o czym donosi „Daily Mirror” – same nazwiska znane z boisk angielskiej Premier League.

Według tych informacji, w grze jest pięciu kandydatów. Są to: Mauricio Pochettino, Gareth Southgate, Michael Carrick oraz pracujący obecnie w Crystal Palace Oliver Glasner i Marco Silva z Fulham. Kto z nich byłby najlepszą opcją dla Manchesteru United? Trudno jednoznacznie wskazać. Z pewnością ciekawy byłby wielki powrót Michaela Carricka, który jest piłkarską legendą zespołu z Old Trafford.

