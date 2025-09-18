Kobbie Mainoo opuści Manchester United? Zaskakujący kierunek

Kobbie Mainoo podczas zimowego okienka transferowego może zmienić otoczenie w poszukiwaniu regularnej gry. Jak podaje stacja radiowa talkSPORT, chrapkę na pozyskanie pomocnika Manchesteru United ma między innymi Newcastle United.

Kobbie Mainoo

Newcastle United zarzuciło sieć na Kobbiego Mainoo

Kobbie Mainoo wciąż nie jest podstawowym zawodnikiem Manchesteru United i jego sytuacja na Old Trafford pozostaje niepewna. Już w trakcie minionego letniego okienka transferowego młody pomocnik chciał zmienić otoczenie w poszukiwaniu większej liczby minut na boisku. Ostatecznie transakcja została jednak zablokowana przez trenera ekipy Czerwonych Diabłów – Rubena Amorima – który jasno zadeklarował, że potrzebuje szerokiej kadry na długi sezon pełen rywalizacji. Mimo to temat odejścia 20-letniego Anglika może powrócić w nadchodzącym zimowym oknie transferowym.

Według doniesień brytyjskiej stacji radiowej „talkSPORT” Kobbie Mainoo znalazł się na liście życzeń Newcastle United. Dla zawodnika byłaby to okazja do pozostania w Premier League, a jednocześnie możliwość regularniejszej gry niż w barwach Manchesteru United. Częstsze występy w podstawowym składzie mogłyby zwiększyć jego szanse na powołanie do reprezentacji Anglii na mistrzostwa świata w 2026 roku, gdzie drużynę narodową poprowadzi Thomas Tuchel. Sroki od dłuższego czasu stawiają na młodych oraz perspektywicznych piłkarzy, a transfer Mainoo wpisywałby się w tę politykę.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się wypożyczenie, choć Manchester United nie wyklucza także innych form transakcji. Zainteresowanie Kobbiem Mainoo wyraża również SSC Napoli, które bacznie obserwuje rozwój 10-krotnego reprezentanta Anglii. Pomocnik jest wychowankiem akademii Czerwonych Diabłów i w pierwszym zespole rozegrał już 75 spotkań, zdobywając 7 bramek oraz notując 3 asysty. Wartość rynkowa zdolnego zawodnika jest szacowana na około 50 milionów euro, co tylko potwierdza, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej utalentowanych angielskich piłkarzy młodego pokolenia. Kontrakt młodzieńca obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.