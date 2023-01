PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United w ostatnich latach wydawał fortunę na pensję. Erik ten Hag wraz z klubem wprowadził zasadę, wedle której maksymalna pensja dla gracza może wynieść 225 tysięcy euro tygodniowo. Ma to zapobiec szerzeniu się zazdrości w szatni.

Ostatni etap Cristiano Ronaldo w Manchesterze United dał klubowi do myślenia

Daily Mail donosi, że Czerwone Diabły wprowadziły maksymalną pensję, jaką może zarabiać u nich piłkarz

Odbije się to zwłaszcza na Davidzie de Gei, a także utrudni rozmowy z Marcusem Rashfordem

Koniec finansowego Eldorado na Old Trafford

Manchester United od dekady nie sięgnął ani po puchar Premier League, ani po Ligę Mistrzów. Mimo tego sir Alex Ferguson zostawił klub w tak świetnej sytuacji finansowej, że ten usiłował przekonywać czołowych graczy głównie wysokimi pensjami. Daily Mail donosi, że Erik ten Hag postanowił unormować ten problem.

Cristiano Ronaldo inkasował ponad 560 tysięcy euro za tydzień pracy. Była to najwyższa tygodniówka w historii angielskiej ekstraklasy. Sprawiało to, że w szatni pojawiła się zazdrość kolegów zarabiających mniej. Znacznie mniej. Dlatego też holenderski trener – wraz z klubem – postanowił, że najwyższą pensją, jaką można od teraz zarobić na Old Trafford, jest 225 tysięcy euro tygodniowo. Ma to pomóc w utrzymaniu kontroli nad zawodnikami i pozwolić sprowadzać większą liczbę świetnych piłkarzy, a nie przepłacać za indywidualności.

Nowa zasada odbije się zwłaszcza na Davidzie de Gei. Obecnie inkasuje on około 400 tysięcy euro. Jego umowa obowiązuje zaledwie do końca sezonu. Niedawno Hiszpan otrzymał ofertę w stylu “przyjmij ją lub się pakuj”. Jego wypłata zostanie obcięta o połowę, wedle nowych reguł panujących w szatni. Doświadczony golkiper przekonuje, że chce zostać na Old Trafford, ale by tak się stało, musi dostosować się do nowych realiów.

Problemem może być też przedłużenie umowy z Marcusem Rashfordem. Anglik ostatnio błyszczy formą strzelecką, ale obecny kontrakt obowiązuje zaledwie do 2024 roku. Paris Saint-Germain zamierza podwoić pensję napastnika. Jeśli zatem pozostanie w Manchesterze United, będzie musiał zaakceptować gorszą finansowo propozycję.

Na granicy nowego limitu płac oscylują też doświadczeni gracze, tacy jak Raphael Varane, Harry Maguire, Bruno Fernandes czy Casemiro. Obecnie zarabiają mniej więcej 200-225 tysięcy za tydzień. Jak dotąd tłumaczono to jednak problemami związanymi z brakiem awansu do Ligi Mistrzów. Wszystko wskazuje jednak na to, że nawet po powrocie do europejskiej czołówki, ich zarobki się nie zmienią.

