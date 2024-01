Coraz więcej wskazuje na to, że w następnych latach Manchester United wybuduje nowy nowoczesny ośrodek treningowy. Czerwone Diabły rozpoczęły już poszukiwania terenu, na którym będzie miała powstać nowa baza. Angielski klub spogląda na High Legh Park Golf Club, z którym odbyły się wstępne rozmowy ws. wykupu pola - informuje Mike Keegan z Daily Mail.

Imago / Simon Peach Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Manchester United chce wybudować nowy ośrodek treningowy

Czerwone Diabły rozpoczęły poszukiwania nowego terenu o powierzchni powyżej 100 akrów

Główną osobą odpowiedzialną za projekt jest COO klubu – Collette Roche

Manchester United planuje budowę nowego ośrodka treningowego

Manchester United aktualnie swój ośrodek treningowy ma położony w Carrington. Centrum zostało wybudowane w latach 1999-2002 i trzeba jasno powiedzieć, że nie należy już do grona najnowocześniejszych. Cristiano Ronaldo podczas drugiego pobytu w Czerwonych Diabłach nie raz krytykował stan infrastruktury. Na jego życzenie został przeprowadzony remont basenu, lecz konkretniejszych działań nie podjęto.

Mike Keegan z Daily Mail przyjrzał się sprawie centrum treningowe bliżej i poinformował, że Manchester United planuje zakup terenu, na którym powstanie jeden z najnowocześniejszych ośrodków treningowych. Wstępnie mają to być pola Woodland Course należące do High Legh Park Golf Club, z którym odbyły się pierwsze rozmowy na temat sprzedaży terenu.

Osobą, która trzyma piecze nad projektem jest COO Manchesteru United – Collette Roche. Do pomocy wyznaczono jej Mags Mernagh, która pełni rolę dyrektor infrastrukturalnej. Mernagh w przeszłości odpowiadała za budowę ośrodka treningowego Leicester.

Podopieczni Erika ten Haga notują kiepski sezon. Po 21. kolejkach zajmują dopiero 7. miejsce w lidze z dorobkiem 32 punktów. Strata do TOP4 wynosi na ten moment 8 oczek.