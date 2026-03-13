Manchester United wybrał pięciu trenerów. Ujawniono nazwiska

Manchester United wytypował ostateczną listę pięciu kandydatów na nowego trenera. Z informacji ESPN wynika, że jeden z nich zostanie zatrudniony. Wśród najgłośniejszych nazwisk są m.in. Julian Nagelsmann oraz Roberto De Zerbi.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Pięciu kandydatów za Carricka – kogoś z nich zatrudni Manchester United

Manchester United nadal nie zdecydował, kto poprowadzi drużynę w przyszłym sezonie. Obecnie za wyniki odpowiada Michael Carrick, który zastąpił w styczniu zwolnionego Rubena Amorima. Pod jego wodzą gra Czerwonych Diabłów uległa wyraźnej poprawie. Do tego stopnia, że 20-krotni mistrzowie Anglii znaleźli się na 3. miejscu w Premier League ze stratą dziewięciu punktów do Man City.

Carrick mimo świetnych wyników nie może być pewny, że pozostanie na Old Trafford. Na wyspach panuje przekonanie, że Manchester United zatrudni innego menedżera o większym nazwisku i doświadczeniu. ESPN informuje, że w grze pozostało pięciu kandydatów.

Na ostatecznej krótkiej liście życzeń znaleźli się: Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi, Andoni Iraola, Unai Emery oraz Oliver Glasner. Tylko jeden z nich jest obecnie bez pracy, jeden zakończy współpracę z obecnym klubem po sezonie, a pozostali mają ważne kontrakty.

Bezrobotny w tym momencie jest De Zerbi, który do niedawna prowadził Olympique Marsylię. Włoch doskonale zna realia pracy w Premier League, ponieważ w przeszłości odpowiadał za wyniki Brighton. Po zakończeniu sezonu dostępny od ręki będzie również Oliver Glasner. Austriacki trener zapowiedział już, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu z Crystal Palace.

Pozostała trójka jest na kontrakcie. Nagelsmann przygotowuje się z reprezentacją Niemiec do Mistrzostw Świata. Emery odpowiada za wyniki Aston Villi, która walczy z Manchesterem United o awans do Ligi Mistrzów. Natomiast Iraloa prowadzi Bournemouth.