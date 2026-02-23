Manchester United przedłużył serię bez porażki. Sesko bohaterem! [WIDEO]

Manchester United przedłużył serię meczów z rzędu bez porażki do sześciu. W poniedziełek Czerwone Diabły pokonały na wyjeździe Everton (1:0). Jedynego gola zdobył Benjamin Sesko.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Sześć meczów z rzędu! Manchester United nadal niepokonany

Manchester United od momentu, gdy zatrudniony został Michael Carrick, przeszedł dużą metamorfozę. Drużyna ani trochę nie przypomina tego, czym była za kadencji Rubena Amorima. Anglik poukładał zespół, a efektem jego pracy jest seria sześciu meczów z rzędu bez porażki. Na zakończenie 27. kolejki Premier League pokonali na wyjeździe Everton (1:0). Tym samym wrócili na 4. miejsce w tabeli.

Pierwsza połowa nie przyniosła bramek, choć nie można powiedzieć, że okazji do zdobycia gola brakowało. Już w 4. minucie wynik mógł otworzyć Amad Diallo, ale zatrzymał go Jordan Pickford. Szczęścia próbował także Diogo Dalot, ale jego strzał minął słupek. W drugiej połowie do sytuacji dochodzili także Bryan Mbeumo i Michael Keane. Strzał Kameruńczyka był niecelny, a uderzenie obrońcy Evertonu zatrzymał Senne Lammens. Jedyna bramka padła w 71. minucie i zdobył ją Benjamin Sesko, ratując zespół z ławki rezerwowych.

Sesko pojawił się na boisku kilkanaście minut wcześniej. Cunha zagrał długie podanie do Mbeumo, który ścigał się z obrońcą gospodarzy. Zatrzymując się z piłką, zauważył nadbiegającego kolegę i zagrał mu piłkę, po której Słoweniec znalazł się sam na sam z bramkarzem.

Po zwycięstwie z Evertonem podopieczni Carricka mają na swoim koncie już 48 punktów. Strata do trzeciej w lidze Aston Villi wynosi tylko 3 punkty. Z kolei tyle samo wynosi przewaga nad goniącymi TOP4 Liverpoolem i Chelsea. Kolejny mecz zagrają z Crystal Palace.

Everton 0:1 Manchester United (72′ Sesko)