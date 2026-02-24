Manchester United odmieniony. Główny cel coraz bliżej!

Manchester United pod wodzą Michaela Carricka notuje znakomite wyniki. Wskoczył do pierwszej czwórki ligowej tabeli i jest poważnym kandydatem, aby awansować do Ligi Mistrzów.

fot. MI News & Sport Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick odmienił Manchester United. Liga Mistrzów w zasięgu

Manchester United na początku roku zdecydował o zwolnieniu Rubena Amorima. Co ciekawe, główną przyczyną nie były rozczarowujące wyniki, ale jego kontrowersyjne wypowiedzi i konflikt z władzami klubu. Wówczas postawiono na Michaela Carricka, który został tymczasowym trenerem. Czerwone Diabły miały natomiast dopiero latem zakontraktować docelowego następcę Amorima.

Okazało się jednak, że Carrick znakomicie odnalazł się w szatni angielskiego giganta. Momentalnie odbudował drużynę, zdobywając z nią aż 16 punktów w sześciu meczach. Manchester United pokonał takie potęgi, jak Manchester City, Arsenal czy Tottenham, a punkty stracił jedynie w rywalizacji z West Hamem.

Mało kto mógł jeszcze dwa miesiące temu przewidzieć, że Manchester United na tym etapie rozgrywek będzie poważnie zamieszany w walkę o ligowe podium. Obecnie zajmuje czwartą lokatę, a do trzeciej Aston Villi traci trzy punkty. Co więcej, staje się jednym z głównych kandydatów do awansu do Ligi Mistrzów. Sky Sports na bazie wyliczeń „Opty” wskazuje prawdopodobieństwo takiego zdarzenia na aż 72%. Więcej mają tylko Arsenal, Manchester City, Aston Villa oraz Liverpool.

Wiele wskazuje na to, że awans do Ligi Mistrzów zapewni nawet piąte miejsce w Premier League. Manchester United przed sezonem celował właśnie w powrót do prestiżowych rozgrywek, ale na pewnym etapie było to już mało realne.